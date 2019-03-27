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Знаменитости отвернулись от Даны Борисовой после ее откровений

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
Дана Борисова дала новое интервью. Она рассказала, благодаря кому стала наркоманкой, и как после этих откровений от нее отвернулись коллеги.
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Дана Борисова стала гостьей шоу на YouTube "Точки Nad И". Популярная телеведущая призналась, что зависимость от алкоголя возникла в 35 лет, а потом она "подсела" на наркотические вещества и стала так называемой аптечницей. Дана употребляла различные успокоительные, запивая их алкоголем.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Гламурная блондинка сообщила, что впервые наркотик принес Тима Брик. По ее словам, продюсер и сам принимал эти таблетки, ссылаясь на то, что они помогают похудеть. У Брика были сахарный диабет и слабое сердце, но он, желая быть неотразимым, решился на очередную пластическую операцию, которую, по словам Борисовой, не перенес.

Она без стеснения рассказала эту историю, но не всем коллегам понравилась ее откровенность. Телеведущая призналась, что некоторые восприняли открытость в штыки. "К Анне Калашниковой я обратилась позавчера – какой-то вопрос... И она просто так отвернула нос. Просто потому, что все эти Калашниковы, Прохор – они заняли такую позицию, будто я оболгала умершего человека и вообще некрасиво поступила, что всю эту историю открыла", – рассказала Дана Борисова.

Телеведущая благодарна шоумену Андрею Малахову, с чьей помощью смогла справиться с зависимостью. Уже больше года Дана Борисова ничего не употребляет. При этом она ходит в разные группы, общается с бывшими алкоголиками и наркоманами. Это очень не нравится ее 11-летней дочери Полине.

"Она говорит: "Ты не наркоманка, что ты с ними водишься?" – рассказала Дана Борисова. Ведущая объяснила, что это общение необходимо – такова одна из ступеней программы по борьбе с зависимостью. До пяти лет Дане Борисовой нужно быть "при обществе" "для трезвости".

Автор: Наталья Аряева27 марта 2019, 10:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

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