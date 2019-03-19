"Дважды вызывала неотложку": Борисова отреагировала на прогнозы о своей смерти

Дана Борисова напугана проклятием "Последнего героя". Телеведущая так переволновалась после сообщений о смерти Юли Началовой, что ей дважды пришлось вызывать скорую помощь. Тем не менее, Борисова считает, что она уже обманула судьбу.

Своими переживаниями Дана Борисова поделилась со своими подписчиками в Instagram. Телеведущая прокомментировала слухи о мистике шоу "Последний герой".

После смерти еще одной участницы проекта – Юлии Началовой - конспирологи начали выяснять, кто может стать следующей "жертвой проклятия". После долгих расчетов блогеры указали на Дану Борисову.

О существовании проклятия "Последнего героя" снова заговорили после смерти Децла и особенно активно – после трагедии Юлии Началовой. За время существования шоу ушли из жизни девять звезд, принимавших в нем участие. Проект выходил на телевидении с 2001 года, и в том же году погиб автор его названия Сергей Супонев – разбился во время катания по льду Волги. Первый сезон шоу вел звезда фильма "Брат" Сергей Бодров – он погиб во время съемок в горах Кавказа в 2002 году.

Однако сама Дана Борисова считает, что смогла обмануть свою судьбу. Ведь, если учитывать прошлый образ жизни и сделанные ею ошибки, то она должна была умереть раньше других звезд – участников проекта. Телеведущая призналась: она рада, что у нее хватило сил остановиться и надеется, что Бог будет к ней милосерден и не оставит ее в беде.

"Я итак настолько переживаю ,что дважды вызывала неотложку за эти дни .Что же мне ,взять и прилечь ,вместе с Игорем и Юлей на Троекуровском? Думаю ,еще успею", – ответила Борисова на "добрые пожелания" злопыхателей (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Фанаты Даны Борисовой выразили поддержку своему кумиру. "Дана, все будет хорошо! Верь в это!", "Не обращайте внимания на троллей! Простите их, пожелайте им здоровья", "Никого не слушай) У нас столько блин "предсказателей диванных" что мама не горюй)))",- пишут поклонники Борисовой.