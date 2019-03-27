Взъерошенную Литвинову перепутали с Пугачевой
52-летняя звезда театра и кино любит экспериментировать с образами и делать фотосессии. Результатами Рената Литвинова регулярно делится в своем микроблоге.
На сей раз артистка предстала в рок-стиле. "Демонический образ в любимом @balenciaga", – подписала черно-белый снимок Рената Литвинова.
На фотографии знаменитость запечатлена взъерошенной – с небрежной укладкой, эффектными стрелками и яркой помадой на губах. Большинство пользователей соцсети по достоинству оценили образ. Некоторые даже сравнили Ренату Литвинову с Аллой Пугачевой и Татьяной Дорониной.
"Алла Борисовна", "Я подумала, это Алла Пугачева", "Ну прям Алла Борисовна", "Красива", "Роскошная", "Само совершенство!", "Глубокий красивый образ! Взгляд!" – отметили поклонники под фотографией. Однако некоторым показалось сравнение Ренаты Литвиновой с Примадонной нелестным для актрисы и режиссера.
Отметим, что Рената Литвинова – признанная икона стиля и завсегдатай Недель моды. Так, в начале марта она вместе с 17-летней дочерью Ульяной появилась на показе модного дома Balenciaga в Париже.
Как писали "Дни.ру", Рената Литвинова, в отличие от многих звезд, не боится показываться на публике без макияжа. Не так давно, например, она выложила в соцсети кадр, на котором запечатлена без косметики. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка.
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