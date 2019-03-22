Незамужняя: многодетная Кожевникова поразила откровением
Мария рассказала Лере как ее встретили новые коллеги из Госдумы, также она призналась, что с некоторых пор не здоровается со светской львицей Ксенией Собчак. Также не ладятся у звезды ситкома отношения с ведущей "Дома-2" и певицей Ольгой Бузовой.
Поговорили девушки и о личной жизни Кожевниковой. Мария редко говорит о муже, но в этот раз разоткровенничалась. К слову, с отцом своих троих детей артистка официально отношения так и не оформила. В студии программы "Секретна миллион" многодетной звезде пришлось объяснять, почему в ее паспорте все еще нет штампа о браке.
Также в 100 выпуске ток-шоу Леры Кудрявцевой, которое выйдет в эфир завтра, 23 марта, в 17:00 на телеканале НТВ, Мария расскажет, как тяжело переживала развод родителей. Уход папы – знаменитого хоккеиста Александра Кожевникова – стал для нее серьезным испытанием.
По словам артистки, отец вообще не участвовал в ее воспитании. Он не навещал ее, не помогал деньгами. Уже будучи взрослой, она узнала, что у нее есть родная сестра. В студии ток-шоу "Секрет на миллион" Кожевникова встретилась с ней.
Артистку провожают в последний путь
Певица обрела покой на Троекуровском кладбище
За певицу просили сверху
Состояние актрисы ухудшилось
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Люди меня используют
Екатерина или Виктория
Завидую замужним подругам
Жена шарится по карманам
Моника Белуччи
Хочу ее мужа
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Куриная диета
Мужчины не ценят хорошего отношения
Таблетки для экстренной контрацепии
На подругу замахивается парень
Меган Маркл
Препод намекает на секс
Женщина обеспечивает мужчину
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Колоть губы во время беременности
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Жизнь после развода.
Фейсбук
Подруга специально нагнетает
Может ли девушка сделать первый шаг?
Медовая диета
3 сигареты в день много?