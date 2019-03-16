"Я одна, но мне нравится твой Макс": Кудрявцева призналась Собчак

Ксения Собчак стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Телеведущая задала ей несколько неудобных вопросов.

Ксения Собчак высказала убеждение, что каждый человек имеет право бороться за свое счастье. При этом телеведущая считает подлостью отбивать мужчин у подруг, но не видит ничего зазорного в том, чтобы попытаться привлечь понравившегося мужчину у женщины неизвестной.

Лера Кудрявцева с ней не согласилась. Она высказала мнение, что к женатому человеку вообще нельзя подходить. "Ну, Лер, ты так говоришь, как будто люди в мире никогда не разводятся... И неужели эти разводы не случаются, когда человек встретил кого-то еще? И что человек, которого он встретил, обязательно виноват в этом разводе?" – спросила у Кудрявцевой Собчак. "Давай так. Ты сейчас говоришь о себе?" – неожиданно перевела тему Лера. "Я говорю о ситуации", – не растерялась Ксения.

"Если отношения заканчиваются, то в этом виноваты оба", – объяснила Собчак. Кудрявцева с ней не согласилась и привела пример: "Вот Максим Виторган. Я тоже замужем. Мне пипец как понравился твой Макс. Ну прям все! Не могу! Моя судьба! И я начинаю к твоему Максу, значит... (подмигивает. – Прим.ред.)..."

Ксения нашлась с ответом. Она сказала, что следует сначала расстаться с человеком и начать встречаться с другим. "Со своим я рассталась, хорошо, я одна, но мне нравится твой Макс. И я давай его у тебя отбивать", – продолжала напирать на Ксению Собчак Лера Кудрявцева.

Та объяснила, что так как они не близкие подруги, то она не вправе от нее чего-то требовать. "Если ты считаешь это своим счастьем и если для него это возможно, то зачем мне такой муж, а во-вторых, борись за свое счастье. Я просто считаю, что если человек любит тебя, он не будет ни с кем кокетничать. Если человек хочет быть с тобой, он не будет смотреть, как ты там ему ни мигай", – заключила Ксения Собчак. Тут Лера Кудрявцева с ней согласилась: "Да, тут все зависит от мужчины".