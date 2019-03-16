"Я одна, но мне нравится твой Макс": Кудрявцева призналась Собчак
Ксения Собчак высказала убеждение, что каждый человек имеет право бороться за свое счастье. При этом телеведущая считает подлостью отбивать мужчин у подруг, но не видит ничего зазорного в том, чтобы попытаться привлечь понравившегося мужчину у женщины неизвестной.
Лера Кудрявцева с ней не согласилась. Она высказала мнение, что к женатому человеку вообще нельзя подходить. "Ну, Лер, ты так говоришь, как будто люди в мире никогда не разводятся... И неужели эти разводы не случаются, когда человек встретил кого-то еще? И что человек, которого он встретил, обязательно виноват в этом разводе?" – спросила у Кудрявцевой Собчак. "Давай так. Ты сейчас говоришь о себе?" – неожиданно перевела тему Лера. "Я говорю о ситуации", – не растерялась Ксения.
"Если отношения заканчиваются, то в этом виноваты оба", – объяснила Собчак. Кудрявцева с ней не согласилась и привела пример: "Вот Максим Виторган. Я тоже замужем. Мне пипец как понравился твой Макс. Ну прям все! Не могу! Моя судьба! И я начинаю к твоему Максу, значит... (подмигивает. – Прим.ред.)..."
Ксения нашлась с ответом. Она сказала, что следует сначала расстаться с человеком и начать встречаться с другим. "Со своим я рассталась, хорошо, я одна, но мне нравится твой Макс. И я давай его у тебя отбивать", – продолжала напирать на Ксению Собчак Лера Кудрявцева.
Та объяснила, что так как они не близкие подруги, то она не вправе от нее чего-то требовать. "Если ты считаешь это своим счастьем и если для него это возможно, то зачем мне такой муж, а во-вторых, борись за свое счастье. Я просто считаю, что если человек любит тебя, он не будет ни с кем кокетничать. Если человек хочет быть с тобой, он не будет смотреть, как ты там ему ни мигай", – заключила Ксения Собчак. Тут Лера Кудрявцева с ней согласилась: "Да, тут все зависит от мужчины".
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