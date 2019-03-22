Известный рэпер рискнул здоровьем ради Андреевой
Василий Вакуленко участвовал в юмористическом конкурсе "Comment Out". Артист боролся за электрическую вафельницу с актером Александром Реввой.
Перед Вакуленко стоял непростой выбор: выпить коктейль под названием "Смузи бюджетника" или написать пошлость в Instagram телеведущей Екатерины Андреевой. Отметим, что передоложенный напиток Баста должен был изготовить сам.
Василию полагалось поместить в блендер сырую рыбью голову, макароны быстрого приготовления, пачку активированного угля, майонез, маргарин и ряженку. После перемолоть продукты до кашеобразного состояния. Приготовленный "напиток" следовало выпить.
Ознакомившись с рецептом смузи, Баста решил, что лучше уж оставить сальности в комментариях звезды, чем заработать отравление. Однако, прочитав текст, который требовалось написать Андреевой, мнение свое поменял: "Какой мазью ты пользуешься от спида?" – процитировал задание артист и обомлел.
В итоге Вакуленко решил рискнуть здоровьем. Он послушно приготовил коктейль, наполнил стакан и попробовал. Редакторы шоу предусмотрительно дали рэперу пустое ведро, на тот случай если напиток не задержится в желудке звезды. Меж тем, Баста, отпив глоток, сообщил присутствующим, что получилось "нормально" и попробовал еще пару раз. После "Смузи бюджетника" вкусил и ведущий шоу, тот оказался более привередлив. Полный выпуск шоу можно увидеть на YouTube-канале "Чикен Карри".
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