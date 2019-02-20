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Чтобы муж был доволен: побелевшей Андреевой заклеили рот

Екатерина Андреева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей Екатерине Андреевой пришлось сидеть молча. Звезда стала похожа на привидение. 
прочитано 1246 раз

Андреева опубликовала в личном Instagram короткую видеозапись. В кадре врач косметолог делает ей необычную омолаживающую маску.

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Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

Лицо 52-летней звезды накрыли кусками марли, а после густо смазали белой глиной. Екатерина призналась, что почувствовала себя привидением.

Отметим, что, когда медик наносил маску, теледива живо комментировала процесс. Меж тем, когда чудодейственный состав высох, рот Андреевой оказался склеен.

"Рекомендую -эффект👍🏼.Да и моего любимого Каспера 👻👻👻 вспомнили-сначала ты-белое привидение,потом-розовощекая,радостная мамзель. А муж мой,посмотрев ролик сказал-эту процедуру точно придумал косметолог -мужчина. И рот заклеили и глазки залепили-чтоб молчала и не подглядывала😂😂😂.Ну хоть на полчасика 😜(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость под роликом.

Отметим, что поклонники сравнили побелевшую Андрееву с древнеегипетской царицей. "А я-то думаю, почему вы не стареете🤗👍👏👏👏👏🌞🐣🌸🌸🌸", "Наша Клеопатра 😍", "Мумия!", "А ваш муж прав 🤣💯Ради такой красоты не грех и помолчать🤐и каспером👻побыть! Прекрасно выглядите, Катерина❗️✅❤️😍🤩", "Какая молодец! Себя необходимо баловать, и следить за здоровьм своим", – рассуждали интернет– обыватели. 

Автор: Руслана Алексеева20 февраля 2019, 21:54
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Среди диких животных: экзотический отдых Екатерины Андреевой

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