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Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова продает свидание с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Актриса проведет благотворительный аукцион в Екатеринбурге. Хаматова направит все заработанные на нем деньги на помощь онкобольным детям.
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Артистка выставит на торги возможность встретиться с королем поп-эстрады. Кроме встречи с певцом Чулпан также продает и свое платье из сериала "Таинственная страсть".

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Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Кроме того, среди лотов – приглашение на выступление и ужин с танцором Сергеем Полуниным. Сколько денег планируется выручить за это, не уточняется. Но известно, что все они будут направлены на борьбу с раком костного мозга, сообщает E1.

Также продаются и билеты на встречу с самой Хаматовой. Стоят они от 700 рублей. Входной билет же на аукцион будет стоить 30 тысяч рублей.

В 2016 году Чулпан Хаматова приезжала в Екатеринбург, чтобы договориться о сотрудничестве между свердловскими властями, фондом "Подари жизнь" и центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева. Благодаря этому в городе теперь могут лечиться дети и из других регионов. Тогда же она навестила маленьких пациентов онкоцентра.

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Публикация от Чулпан Хаматова (@chulpanofficial)

В отличие от благотворительной деятельности, о своей личной жизни Чулпан распространяться не любит. Напомним, что у 43-летней Чулпан три дочери. В первом браке с артистом Иваном Волковым у нее родилась старшая наследница Арина, отцом средней дочери Аси был танцовщик Алексей Дубинин. Младшая Ия появилась во втором браке Хаматовой с режиссером Александром Шейном. Осенью 2017 года сообщалось, что артистка оформила развод с мужем.

Автор: Валерия Нарская16 января 2019, 17:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменилась Чулпан Хаматова

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