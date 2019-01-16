Чулпан Хаматова продает свидание с Филиппом Киркоровым
Артистка выставит на торги возможность встретиться с королем поп-эстрады. Кроме встречи с певцом Чулпан также продает и свое платье из сериала "Таинственная страсть".
Кроме того, среди лотов – приглашение на выступление и ужин с танцором Сергеем Полуниным. Сколько денег планируется выручить за это, не уточняется. Но известно, что все они будут направлены на борьбу с раком костного мозга, сообщает E1.
Также продаются и билеты на встречу с самой Хаматовой. Стоят они от 700 рублей. Входной билет же на аукцион будет стоить 30 тысяч рублей.
В 2016 году Чулпан Хаматова приезжала в Екатеринбург, чтобы договориться о сотрудничестве между свердловскими властями, фондом "Подари жизнь" и центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева. Благодаря этому в городе теперь могут лечиться дети и из других регионов. Тогда же она навестила маленьких пациентов онкоцентра.
В отличие от благотворительной деятельности, о своей личной жизни Чулпан распространяться не любит. Напомним, что у 43-летней Чулпан три дочери. В первом браке с артистом Иваном Волковым у нее родилась старшая наследница Арина, отцом средней дочери Аси был танцовщик Алексей Дубинин. Младшая Ия появилась во втором браке Хаматовой с режиссером Александром Шейном. Осенью 2017 года сообщалось, что артистка оформила развод с мужем.
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