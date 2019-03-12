Водонаева отреагировала на оскорбление киски

Телеведущая и блогер поделилась эмоциями в Stories своего Instagram. Алена Водонаева не стала молчать, увидев нелестный отзыв о домашнем питомце.

Экс-участница "Дома-2" поделилась в соцсети роликом, в котором играет со своим любимым котом. На кадрах Алена Водонаева дразнит животное, которое явно злится и кусается.

"Кто-то спрашивал, что такое "кусь". Показываю) Будничные наши ракапакатуськи. Да, моя кошачья собака умеет рычать и шипеть. А вы хотели бы кусь от Эскобара?" – подписала Алена свой пост (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Публикация собрала массу неоднозначных отзывов.

Одна из пользовательниц соцсети довольно оскорбительно высказалась о киске Водонаевой. Она назвала кота уродливым. Телеведущая отреагировала на такой комментарий веселым смайликом.

Некоторые фолловеры отметили, что Алене Водонаевой было бы не лишним привести в порядок шерсть своего питомца. Также ряд подписчиков посчитали, что девушка издевается над котом. "Ненависть к людям будет у кота после таких "игр". Вы доводите кота, а потом отправите в приют или усыплять, потому что "агрессивный стал", "Бедный кошара", – высказались пользователи соцсети. Однако нашлись и те, кто посчитал подобные игры с животным вполне допустимыми.

Напомним, ранее в марте Алена Водонаева призналась, что запустила себя и набрала лишний вес. Телеведущая пообещала поклонникам вернуться в прежнюю форму в ближайшее время.