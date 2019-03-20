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Басков взбесил народ попрошайничеством из-за смерти Началовой

Смерть Началовой не оставила Баскова равнодушным. Фото: www.globallookpress.com
Певец в Instagram обратился к пользователям соцсети. Смерть Юлии Началовой не оставила Николая Баскова равнодушным – он решил собрать средства в помощь семье артистки.

Продолжение: Молодящаяся Андреева показала большую дырку
прочитано 5213 раз

Россияне не оценили порыв души исполнителя. Его предложение оказать финансовую помощь семье Юлии Началовой вызвало раздражение. Под видеообращением Николая Баскова люди оставили сотни гневных комментариев, сообщает Ura.ru. 

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Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

К своему посту певец добавил 12 цифр банковского счета отца артистки. Однако Баскову тут же припомнили его запись в Instagram после взрыва в доме в Магнитогорске. В ней не было объявления о сборе денег для пострадавших.

"Когда в Магнитогорске дом взорвался, и люди остались без всего, никто сборы не объявлял – только свечку опубликовали", "Организуй концерты, выручка от которых пойдет на эту карту", "Сколько детей от тяжелых болезней умирают за неимением средств прямо сейчас, а тут вполне обеспеченные просят. Совесть имейте", "А что за похороны, что вся Россия должна скинуться?" – написали пользователи под публикацией о смерти Началовой.

Между тем экс-супруг певицы Евгений Алдонин сообщил, с кем останется их дочь, пишет НСН. По словам футболиста, Вера будет жить с ним – воспитание ребенка он полностью возьмет на себя.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стал сильный абсцесс – не выдержало сердце.

Автор: Валерия Нарская20 марта 2019, 08:10
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Как страшная болезнь убивала Началову

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Меньше всего мне хотелось бы, чтобы моя семья, а тем более чужие люди "скидывались" на мои похороны. Как считает моя мама (82 года) -это стыдно. Нужно жизнь прожить достойно и заранее позаботиться об этих тратах. Баскова никто об этом не просил..вылез с инициативой.. Как с Фриске получится. Денег собрали, а после смерти миллионы делить замучились..
Катя
Ответить
Пидор тупо пиарится. На его похороны никто копейки не даст.
Игорь
Ответить
Малахов тут показывал экскурсию по квартире и гардеробной Началовой!Впечатляет.Так пусть шмотки продадут-там не на один миллион!Постыдились бы деньги у народа выпрашивать для богатых и вполне обеспеченных артистов.
Гость
Ответить
Коля со своих доходов нелегальных может помочь столько, что нам всем миром не собрать.
1

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