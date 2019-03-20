Басков взбесил народ попрошайничеством из-за смерти Началовой
Россияне не оценили порыв души исполнителя. Его предложение оказать финансовую помощь семье Юлии Началовой вызвало раздражение. Под видеообращением Николая Баскова люди оставили сотни гневных комментариев, сообщает Ura.ru.
К своему посту певец добавил 12 цифр банковского счета отца артистки. Однако Баскову тут же припомнили его запись в Instagram после взрыва в доме в Магнитогорске. В ней не было объявления о сборе денег для пострадавших.
"Когда в Магнитогорске дом взорвался, и люди остались без всего, никто сборы не объявлял – только свечку опубликовали", "Организуй концерты, выручка от которых пойдет на эту карту", "Сколько детей от тяжелых болезней умирают за неимением средств прямо сейчас, а тут вполне обеспеченные просят. Совесть имейте", "А что за похороны, что вся Россия должна скинуться?" – написали пользователи под публикацией о смерти Началовой.
Между тем экс-супруг певицы Евгений Алдонин сообщил, с кем останется их дочь, пишет НСН. По словам футболиста, Вера будет жить с ним – воспитание ребенка он полностью возьмет на себя.
Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стал сильный абсцесс – не выдержало сердце.
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