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Отключившуюся звезду группы "Ласковый май" откачивали прямо в воздухе

Дмитрий Тревога. Фото: www.globallookpress.com.
Продюсер Андрей Разин сообщил, что участнику группы "Ласковый май" Дмитрию Тревоге стало плохо в самолете. На счастье, на борту оказался врач-реаниматолог.
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Накануне Разин вместе с участниками коллектива "Ласковый май" летели из Москвы в Сургут. Артисты должны были дать концентр в Нефтеюганске.

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Андрей Александрович Разин

Андрей Александрович Разин продюсер, певец, политик

Через два часа после взлета солист "Ласкового мая" почувствовал недомогание и потерял сознание. Командир лайнера бросил клич среди пассажиров и нашел медицинского работника. Доктор оказал помощь отключившемуся вокалисту.

"В этом самолете летела врач реанимации Елена, которая сделала все возможное для того, чтобы Дмитрию Тревоге стало легче, и он смог долететь спокойно до города Сургута", – рассказал Разин личном Instagram.

Медик сработал профессионально, артисту быстро стало лучше, перед приземлением он даже улыбался. В Сургуте Тревогу уже ожидала бригада скорой помощи. Врачи поднялись на борт и осмотрели Дмитрия. После недолгой консультации звезду отпустили.

Дмитрий Тревога. Фото: https://www.instagram.com/razin_andrei_lm/

Отметим, что буквально через час после посадки Тревога уже зажигал на сцене. Артист повел себя крайне профессионально и не стал отменять выступление. Меж тем, ни вокалист, ни его продюсер причины недомогания Дмитрия не озвучили. "Еще раз огромное спасибо всему экипажу", - поблагодарил авиаперевозчика Разин.

Автор: Руслана Алексеева2 марта 2019, 17:59
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