"10 миллионов долларов": Разин рассказал о бешеных деньгах Шатунова

Продюсер Андрей Разин поведал, как экс-солист "Ласкового мая" превратился из бедного сироты в богатого и знаменитого кумира. Стало известно и то, приблизительно сколько музыкант зарабатывает в настоящее время.

В свое время "Ласковый май" давал в год 2,5 тысячи концертов. По словам Разина, денег было столько, что их приходилось хранить в огромных сумках.

Только юный Юра Шатунов в руки денег никогда не получал. Все гонорары Разин перечислял на личный сберегательный счет артиста. И однажды солист взбунтовался и потребовал, чтоб ему заплатили все деньги, сообщает Пятый канал.

"Ему заплатили. Дали сумку или две. Сказали: "Вот твои деньги, но только сам будешь их возить!" Приехали в следующий город, еще дали две сумки, потом еще дали две сумки. И он заплакал и сказал: "Забирайте, мне ничего не надо", – вспомнил продюсер Алексей Мускатин.

После того, как Шатунов покинул коллектив, он захотел получить все свои деньги за работу в группе. Продюсер выплатил Юрию 10 миллионов долларов. Андрей Разин даже разрешил Шатунову бесплатно исполнять песни из репертуара "Ласкового мая".

Сейчас у Шатунова дела тоже идут прекрасно. Он снимает клипы поистине с голливудским размахом. Так, съемки видео на песню "Лето цвета неба" обошлись звезде 80-х в 400 тысяч долларов.

Причем, Юрий Шатунов поет как старые хиты, так и новые песни. Гонорары у артиста довольно высокие. "Цифра 30 тысяч евро за концерт, за заказное мероприятие – это очень серьезный гонорар, уровня хороших, востребованных артистов", — рассказал музыкальный критик Алексей Остудин.

Правда, больше 40 концертов в год Шатунов не дает. Ведь заработанное во времена "Ласкового мая" состояние ему и так позволяет ни в чем себе не отказывать. Никаким бизнесом ни он, ни его супруга Светлана не занимаются – хватает творчества.

Сейчас артист вместе с женой живет в Мюнхене. У Шатунова двое детей – сын Дэннис и дочь Эстелла.