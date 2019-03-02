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Провалившаяся в люк звезда "Ворониных" получила травмы

Екатерина Волкова. Фото: www.globallookpress.com.
Екатерина Волкова упала под сцену. Звезда "Ворониных" ушибла ребра и ноги.
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Звезда готовилась к премьере спектакля "Город" в Школе современной пьесы. Во время репетиции она не заметила люк, ведущий в помещение под сценой, и свалилась в него.

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К счастью, Волкова ничего себе не сломала, она отделалась ушибом ребер, ног и ссадинами. Теперь Екатерина благодарит своего ангела хранителя, ведь она могла получить серьезные повреждения.

"Премьера прошла не без происшествий – упала и получила травмы. Сегодня поняла, что на многое способна – даже выходить на сцену с реальными слезами и переключаться на работу, забыв обо всем на свете. Надеюсь, зритель получил удовольствие! Мы старались!" – сообщила звезда в личном Instagram.

Отметим, что на следующий день знаменитость сообщила фанатам, что уже чувствует себя лучше. Отек на ноге почти спал, и ребра болят значительно меньше. Сейчас Екатерина Волкова восстанавливает здоровье, кстати, делает она это без отрыва от работы.

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Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome)

Поклонники поддержали артистку, они пожелали звезде быстрее поправляться. "Выздоравливайте ужас когда увидела! Реально обошлось все ...слава богу!Такая высота.Держитесь!Вы умница и очень талантливая актриса!😘🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Слава Богу только синяки и ссадины... Скорейшего заживления!!!", – писали интернет– обыватели Екатерине Волковой.

Автор: Руслана Алексеева2 марта 2019, 15:26

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