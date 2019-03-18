Бузовой вынесли неутешительный диагноз в эфире Первого канала
Миша Мараков, который собирается стать врачом, вынес вердикты Ольге Бузовой и Ивану Урганту. Его заявления насмешили гостей телешоу и ведущего программы.
Малыш посмотрел на фото Бузовой и озвучил неутешительный диагноз: "У нее мозги болят, ничего не может придумать!" А Урганту он порекомендовал сделать пересадку конечностей, чтобы избавиться от судорог и боли в костях. Поводом стал танцевальный номер артиста. "Он видит вас насквозь", – цитирует Галкина Ura.ru.
Добавим, что Бузова – настоящая любимица хейтеров. Амбициозную певицу ругают как обыватели, так и звезды отечественного шоу-бизнеса.
Как писали "Дни.ру", в YouTube-шоу "Говорящие головы" телезвезду задела певица Лайма Вайкуле. Ведущий отметил, что бездарность некоторых исполнителей не требует подтверждения. В пример он привел Ольгу Бузову, которую многие называют безголосой. Вайкуле подчеркнула, что человек без вокальных данных и навыков исполнения не может считаться певцом.
Ранее Ольга Бузова объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не вдохновляют. Россияне убеждены, что Ольге Бузовой не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления.
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