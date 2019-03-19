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"Мама, где я?": Макаревич в шоке от российского телевидения

Андрей Макаревич. Фото: www.globallookpress.com
Лидер группы "Машина времени" периодически дает острые комментарии на злободневные темы. В минувшее воскресенье, 17 марта, Андрей Макаревич опубликовал пост, в котором раскритиковал российское телевидение.
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Музыкант рассказал, что уже около двух лет не смотрит дома телевизор. Однажды он отправился на гастроли и во время отдыха в гостинице решил посмотреть какой-нибудь фильм. Одной из первых передач, на которую артист наткнулся, стала псевдонаучная программа, описывающая путешествие инопланетян на Землю.

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 Андрей Вадимович Макаревич

Андрей Вадимович Макаревич музыкант

Андрей Макаревич обратил внимание, что комментарии давали исследователи со званиями. "Влетел прямо на половине фразы: "И когда инопланетяне в третий раз посещали нашу планету..." Ух ты, думаю, кто этот кладезь знаний? А там подписано: такой-то, такой-то, философ, исследователь. Мама, где я?" – рассказал исполнитель. 

Многие пользователи согласились с Макаревичем. Они отметили, что российское телевидение – не самое приятное зрелище: "А я однажды застрял в зале вылета аэропорта, где с десяти экранов со всех сторон – один Андрей Малахов! Вот это был настоящий садизм", "35 лет живу без ТВ. Когда вижу где-то в гостях, что там делается – не верю своим глазам и ушам. Пугаюсь с непривычки", "От такой жизни хорошо и поотстать. Пишите песни, гуляйте, читайте, но не тяните руки к пульту..." 

Напомним, что недавно в Сети разгорелся скандал из-за заявления артиста о Крыме. Он пришел к выводу, что поклонники плохо слушали его песни, раз поддерживают присоединение полуострова к России. Позже музыкант уточнил, что в его высказывании не было ничего оскорбительного. "Пусть они не ищут оскорблений там, где их нет, и не читают комментарии всяких идиотов", – цитирует Андрея Макаревича НСН.

Произошедшее прокомментировали и другие участники коллектива "Машина времени". Гитарист Евгений Маргулис сообщил, что не собирается обсуждать высказывание лидера группы. Бывший клавишник Петр Подгородецкий тоже не видит смысла делиться своим мнением. Он предложил журналистам взять интервью у Юрия Лозы. "По комментариям главный Лоза – самый умный, самый мудрый", – цитирует его телеканал "360".

Автор: Полина Крылова19 марта 2019, 11:34
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