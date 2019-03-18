Сергей Шнуров озолотился на средстве от поноса
В интервью Алексею Пивоварову для YouTube-канала "Редакция" лидер группы "Ленинград" признался, что на рекламе средства от поноса в личном микроблоге он озолотился – получил три миллиона рублей. После звезда добавила, что с момента публикации того поста расценки выросли.
Заказать рекомендацию в Instagram-аккаунте артиста теперь стоит 4,5 миллиона рублей. Предложения с меньшими суммами Сергей Шнуров не рассматривает.
Звезда отметила, что могла бы получать со своего микроблога по миллиону в день, однако захламлять страницу не хочет из принципа. В соцсетях артист высказывает свою точку зрения и тренирует "поэтическую мышцу".
Алексей Пивоваров заявил Сергею Шнурову, что иногда в его аккаунте появляются "недоделанные" стихи. Артист не растерялся, он отметил, что так и должно быть – "это такой формат". "Стихи там сиюминутные, я их пишу в режиме таком, едучи в машине, например. Если их публиковать, то они, естественно, требуют редакции", – объяснил артист.
Пивоваров пришел к выводу, что больше всего лайков и комментариев набирают фотографии, где Шнуров запечатлен с молодой женой Ольгой Абрамовой, правда, музыкант семейными кадрами не злоупотребляет. "А зачем Ольге это нужно, чтобы она ходила по улицам и ее все узнавали? Нет, ей такого не надо", – пояснил Сергей Шнуров.
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