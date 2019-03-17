Собчак проиграла в сравнении с роскошной Мороз

Поклонница, расхваливая актрису, нелестно высказалась о Ксении Собчак. Дарья Мороз коротко ответила почитательнице.

На днях в Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ многосерийного фильма "Содержанки". Режиссер Константин Богомолов снял в картине свою бывшую супругу Дарью Мороз и телеведущую Ксению Собчак, которая по слухам является его новой возлюбленной.

Зрители, которые уже успели ознакомиться с первой серией, отметили отличную актерскую игру Мороз. В комментариях под последней публикацией Дарьи в Instagram множество хвалебных отзывов.

Одна из подписчиц сравнила Дарью Мороз, судя по всему, с Ксенией Собчак. Фанатка уверена, что телеведущая неровня такой замечательной актрисе.

"Конечно, Богомолов сыграл и играет роль в вашей захватывающе интересной актерской карьере. Но сейчас на первый план вышла незаурядная роскошная Женщина. И, простите, не могу удержаться, конечно вы выигрываете у соперницы по всем параметрам (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала пользовательница Сети.

Через пару часов Дарья Мороз ответила на реплику. "Спасибо за хорошие и точные слова", – заметила артистка.

Отметим, Дарья Мороз и Ксения Собчак вместе снимались в "Содержанках". Однако съемочный процесс был выстроен так, что предполагаемые соперницы не пересекались.