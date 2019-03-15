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Шоу-бизнес

Верник поплакался в жилетку кивающему Корчевникову

Игорь Верник. Фото: www.globallookpress.com
Игорь Верник разоткровенничался перед Борисом Корчевниковым. Артист стал героем программы "Судьба человека".
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Верник признался, что упустил свое счастье. Всю жизнь он мечтал создать семью – такую, как у его родителей, – крепкую и любящую. В студии программы "Судьба человека" звезда объяснила, почему ей не удалось достичь желаемого.

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Вселенная подарила ему шанс реализовать задуманное: в 36 лет артист познакомился с Марией, у них родился сын. Этот брак продлился всего шесть лет.

Супруга, которая была на 15 лет младше артиста, подала на развод. В тот период, признается артист, он даже не мог себя собрать – настолько горькой была та драма.

"Я хотел, чтобы мы были вместе. Это было большой моей драмой. Это было моей страшной болячкой. Я себя собрать не мог. Я никому не мог позволить думать, что мне плохо, что я проиграл, что мне больно, ни семье, ни друзьям, никому. Каждое утро я надевал на себя эту маску. Она очень хреново держалась на лице. Это стоило мне нечеловеческих усилий. Все это время я надеялся, что мы восстановим отношения", – признался в шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Игорь Верник теперь понимает, что должен был больше уделять времени супруге. После рождения ребенка Мария сидела дома, в четырех стенах, без поддержки. Артист отмечает, что в тот момент был очень занят работой и проблем не замечал.

"Всегда говорят, что виноваты двое. Виноват я, я так считаю. Это та работа, которую я не сделал", – плакался актер в жилетку  ведущему ток-шоу "Судьба человека", пока тот участливо кивал.

Автор: Руслана Алексеева15 марта 2019, 15:40
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