Бузова перешла с бизнес-класса на эконом
У знаменитости недавно прошел тур в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге. Во время одного из перелетов Ольгу Бузову сняли, когда она спала. Судя по появившимся в Сети снимкам, певица находилась не в привычном бизнес-классе, а в экономе.
Девушка отдыхала после выступления. Бортпроводники рассказали, что исполнительница почти весь перелет проспала и вела себя скромно. Представитель Ольги Бузовой прокомментировал инцидент.
"У Ольги в концертном райдере даже есть пункт, что она летает только бизнесом. Но бывают разные обстоятельства, к которым она, как настоящий профессионал, всегда готова и относится с пониманием", – цитирует представителя ведущей "Дома-2" Starhit.ru. По его словам, самолет оказался настолько крохотным, что там просто не было предусмотрено бизнес-класса.
Однако данный случай разовый. Обычно Ольга Бузова выбирает либо первый, либо бизнес-класс. Звезда не раз признавалась, что страдает от недосыпа, и высыпается в самолетах, где моментально проваливается в объятия Морфея. Причем, как ранее рассказывала Ольга Бузова, она не принимает снотворных.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая и певица объявила о своих концертах в российских городах. Однако, как выяснилось, народ ее выступления не особо вдохновляют. Россияне убеждены, что Ольге Бузовой не помешало бы взять уроки вокала перед тем, как брать деньги за выступления.
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