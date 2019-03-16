Дану Борисову раздавила жуткая смерть Юлии Началовой

Вечером 16 марта стало известно о смерти Юлии Началовой после операции в одной из больниц в Москве. Друзья, коллеги, знакомые и родные не могут смириться с произошедшим.

"🙏🙏🙏R.I.P Юлечка ,девочка наша ,как же страшно 😢 Не верю что это случилось 😪 #скорбим #любим #бесконечнопомнимэто шок ,как жалко", – на своей странице в Instagam Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой. Судя по эмоциональному тексту, ведущая оказалась буквально раздавлена новостями о трагедии.

Не стал скрывать своего горя и Алексей Глызин, который неоднократно выступал с Юлией Началовой дуэтом. "Певица она была замечательная. У нас в основном бездари в этом цехе, она достойна была большего. Она была яркая, профессиональная, светлая, настоящий друг", – цитирует его радио "Говорит Москва".

Даже актриса Настасья Самбурская на время отказалась от своего саркастического образа и поделилась переживаниями из-за смерти Началовой. "Когда уходят молодые– особенно жаль", – написала она на своей странице в Instagram.

"Маленькая девочка .. с прекрасным голосом.. мне так жаль... Юлечка,с детства слушала твои песни.. Как жаль...❤️", – рассказала Наталья Рудова.

Напомним, 13 марта Юлия Началова попала в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно материалам СМИ, состояние певицы осложнялось день ото дня. Небольшая рана на ноге привела к заражению крови. Требовалась немедленная операция, провести которую не было возможности из-за тяжелого состояния Юлии Началовой.