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Шоу-бизнес

Блюменкранц смешал с грязью семью звезды "Дома-2"

Валера Блюменкранц. Фото: instagram.com/blumenkranz89
Отношения одной из самых известных пар реалити-шоу зашли в тупик. Недавно участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц позволил себе в грубой форме высказаться о семье своей избранницы Ирины Пинчук.
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Ведущая телепроекта Юлия Ефременкова решила помочь влюбленным разрешить конфликт, причиной которого стало легкомысленное поведение Валерия Блюменкранца. Мужчина отправился гулять с друзьями и в течение нескольких дней не связывался с Ириной. Ефременкова напомнила участнику "Дома-2", что он обещал родителям Пинчук вести себя прилично по отношению к избраннице.

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"Этот эфир посмотрят мама и папа Иры. Мы привозили ее родителей на Сейшелы, потому что они были против вашего союза. Ты дал папе обещание, что будешь вести себя достойно, а сейчас ведешь себя неправильно", – заявила Юлия.

Валерий стал отрицать все слова телеведущей. Он уточнил, что не знакомился с родителями возлюбленной. "Я ее из отцовского дома не забирал. Я не знакомил наших родителей, не сватался и так далее. Здесь другой механизм взаимодействия. Я познакомился с девочкой, мы начали встречаться. Она сказала, что ее родители против. Мы встретились с ее родителями..." – рассказал мужчина. 

По словам Блюменкранца, он пообещал отцу, что не будет "бить, обзывать и унижать" Пинчук. Тогда Юлия отметила, что его неуважительный поступок оскорбляет девушку. Герой реалити-шоу "Дома-2" не ожидал, что Ирина может так близко принять его временный уход.

Напомним, что Валерий Блюменкранц в прошлом состоял в романтических отношениях с Татой Абрамсон. Они познакомились на съемочной площадке телепроекта. Свадьба пары состоялась весной 2017 года. Спустя несколько месяцев женщина родила девочку Беатрису, которую ласково называет Бетти. Однако их счастью не суждено было длиться долго: вскоре супруги решили разорвать отношения.

Автор: Полина Крылова29 января 2019, 19:50
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Развод Таты и Валеры: самую красивую семью "Дома-2" убила реальность

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