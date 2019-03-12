Одураченный инвалид потребовал с Бузовой и Баскова миллион

Лишившийся всех своих сбережений инвалид подал иск на Ольгу Бузову и Николая Баскова. Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с артистов около 1 миллиона рублей за их участие в рекламе "Кэшбери".

Ружников собирался ехать на лечение в Израиль. Однако, на свою беду, увидел рекламу "Кэшбери" с участием Бузовой и Баскова. Артисты утверждали, что инвестируют деньги в эту компанию и получают хорошую прибыль.

Бузова и Басков убедили инвалида, и он вложил в "Кэшбери" все свои сбережения – 880 тысяч рублей. В результате Ружников остался без копейки: он вложил деньги в сентябре 2018 года, а вскоре "Кэшбери" объявила о прекращении работы, пишет Ura.ru.

Тогда сообщалось, что Центробанк передал информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", в генпрокуратуру и МВД. В их деятельности прослеживались признаки финансовой пирамиды: принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивная реклама в СМИ и социальных сетях, передает РИА ФАН.

Об иске против Бузовой и Баскова рассказал адвокат Тимур Маршани. По его словам, его клиент требует с артистов 1 миллион рублей. "Заявили 880 тысяч рублей, которые Дмитрий внес туда, и плюс моральный ущерб около 100–200 тысяч рублей", – пояснил юрист. По его словам, иски к исполнителям направили в Кунцевский суд Москвы по почте, передает РИА Новости.

Юрист называет Бузову и Баскова соучастниками мошенничества – так как они ассоциировали себя с компанией. Они должны нести солидарную ответственность за вовлечение в фонд граждан, которые в результате оказались обмануты. Для некоторых россиян авторитета Бузовой и Баскова оказалось достаточно, чтобы они расстались со своими сбережениями. Что же касается Артура Варданян, называвшего себя владельцем компании, то иск против него подавать бессмысленно – юрист считает, что это "поддельный персонаж", актер.