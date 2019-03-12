Страдающая от боли Пьеха закрутила курортный роман

Эдита Пьеха откровенно побеседовала с телеведущим Борисом Кочевниковым. Сегодня, 12 марта, на телеканале "Россия 1" вышла вторая часть интервью, в котором артистка поведала много личного.

Артистка призналась шоумену, что ее первый муж композитор Александр Броневицкий не был примером верности. Более того, музыкант свои похождения от жены не скрывал.

Пьеха отметила, что очень страдала от измен мужа. Чтобы заглушить боль от предательства, она как-то решилась на адюльтер. "Что-то наподобие курортного романчика, но это было недолго", – призналась Эдита Пьеха.

Заинтересовавшийся темой Корчевников спросил, была ли эта измена единичной в жизни звезды. Шоумен не был готов услышать правду, когда Пьеха заговорила, он поменялся в лице.

"Не помню, может не единственный. Я не святая, но и не очень грязная. Чуть-чуть, где-то были какие-то грешки. Я думаю, Боженька простит меня. Это какие-то слабости в отместку. Как же, Сан Саныч может, а я не могу? Я тоже могу. Святых нет, иначе была бы святая Эдита, но нет такой среди святых", – улыбнулась Эдита Станиславовна.

Также артистка рассказала, что сама ушла от Броневицкого. Она устала от его постоянных измен, тем более муж позволял себе поднимать на нее руку. Меж тем, артистка жалеет, что развелась с композитором. По мнению Эдиты Пьехи, она могла бы продлить жизнь супругу.

"Он умер очень грустно: запертый в Нальчике, в номере. Утром его нашли мертвым. И мы втроем: Илона, мама его, и я – стояли в театре эстрады, уже гроб не открывали, потому что он дня три-четыре в тепле стоял. Мужественный симпатичный, талантливый обаятельный. Я себя виню в том, что он умер. Не надо было с ним разводиться. Если бы я не ушла от него он бы еще пожил и прожил бы дольше", – с горечью отметила Эдита Пьеха.