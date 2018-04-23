Что станет с рабочим кабинетом Табакова при Женоваче

Сергей Женовач официально занял пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Корреспондент Dni.Ru встретился с ним после назначения и представления труппе.



О том, что будет с Художественным театром дальше, Женовач сказал словами из чеховской пьесы "Три сестры": "Будем жить!" До конца сезона он будет осматриваться, знакомиться с коллективом – никаких революционных преобразований осуществлять пока не планирует.

Занимать рабочий кабинет Олега Табакова новый худрук не спешит. "Я говорил с Мариной Зудиной об этом, – пояснил Женовач Dni.Ru. – Там очень много личных вещей Олега Павловича, и пока не хочется все это трогать. Я могу посидеть в уголке, мне иметь кабинет необязательно. Я, кстати, бывал в нем еще при Олеге Николаевиче (Ефремове, который с 1970 года возглавлял МХАТ СССР имени Горького, а после его раздела в 1987 году – МХТ имени Чехова. – Прим. ред.), бывал и при Олеге Павловиче. Этот намоленный кабинет воспринимаю как часть легенды, а не как филиал Музея имени Бахрушина (собрание артефактов и личных вещей великих актеров. – Прим. ред.).

Несколько лет назад к юбилею Олега Ефремова в МХТ появилось Ефремовское фойе, которое раньше называлось Зеленым. Кроме того, здесь существует его мемориальная грим-уборная. Экспозиции – костюмы, в которых он играл, макеты спектаклей, которые ставил, вещи из его рабочего кабинета – часы, пепельницы, подарки, многочисленные фотографии. Очевидно, что теперь будет увековечена и память Олега Табакова, который руководил лучшим драматическим театром страны 18 лет. Великий артист и учитель, он достоин.