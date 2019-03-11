"Оторвало голову!": представитель кричит из-за госпитализированной Началовой

Журналисты связались с помощницей Юлии Началовой, чтобы прояснить ситуацию вокруг артистки, которую якобы срочно увезли в реанимацию из-за приступа диабета и обострившейся подагры. Реакция представителя певицы Анны Исаевой оказалась неожиданной.

Официальный представитель Юлии Началовой Анна Исаева буквально наорала на позвонившего ей репортера. "Какое вы имеете отношение к этим новостям? Мне неинтересно разговаривать с представителями СМИ, которые, как последние лохи, реагируют на какие-то сообщения и хватаются за жареные факты. Вам очень нужны жареные факты? Ищите их в другом месте", – приводит слова помощницы певицы ТВ Центр.

При этом Анна Исаева заявила, что не будет давать какой-либо ясности относительно состояния Юлии Началовой. "Я ничего не говорю вам! Не опровергаю, не подтверждаю. Я не понимаю, какое право имеют СМИ хвататься за любые жареные факты. Почему должно быть интересно, что кому-нибудь голову оторвало?! Когда вас просишь поддержать творчество, вы не реагируете, а когда вам нужно написать, что кому-то оторвало голову, вы тут как тут! Вот что меня возмущает", – заявила разъяренная представительница Юлии Началовой и бросила трубку.

Интересно, что три часа назад в официальном аккаунте певицы в социальной сети Instagram появилась фотография Юлии Началовой, сделанная в Италии. "Как я люблю этот чудесный город!! Рим дня меня – это эмоции , вкуснейшая 🥘 еда , мода , архитектура , фонтаны , испанская лестница , Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал " Мертвые души " кофе ☕и Джелатто 🍦🍦🍮, сладкий итальянский язык , люди , жесты , спагетти 🍝 и конечно же ощущение праздника 🤗 ) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – призналась артистка.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что Юлия Началова попала в одну из столичных клиник. Популярную певицу доставили в реанимацию, и врачи оценивали ее состояние как крайне тяжелое. Сообщалось, что у артистки резко подскочил уровень сахара в крови, а еще обострилась подагра, которой Юлия Началова страдает в последние годы.