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Изуродованная тяжелой болезнью Началова греет кости на курорте

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Началова, страдающая от мигрирующей подагры, отправилась отдыхать в ОАЭ. В компании подруги популярная певица наслаждается солнцем и океаном.

Продолжение: "Только Россия в грязи": Топалов не смог сдержать возмущения
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Того, что тяжело больна, Юлия Началова не скрывает – у артистки мигрирующая подагра. С недугом она столкнулась восемь лет назад, но отправилась к врачу, лишь когда боли в суставах стали нестерпимыми.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

"Сама виновата – дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", – в недавнем интервью рассказала певица.

Вначале Юлия старательно скрывала признаки болезни. Она выходила в свет в элегантных перчатках, носила закрытую одежду. Однако конспирация лишь раззадорила журналистов, которые исподтишка пытались снять Началову в таком виде, чтобы любой желающий смог разглядеть все косточки и шишечки на ней.

В итоге артистка оставила попытки спрятаться. Теперь она без стеснения демонстрирует свое тело. Юлия Началова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram публикует фотографии и видео с отдыха.

Отпуск артистка проводит в ОАЭ. "Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету", – написала довольная Юлия, снявшись с подругой.

К сожалению, из-за несовершенств тела артистка регулярно подвергается травле. Комментаторы убеждены, что недуг изуродовал ее, а еще тому виной якобы пластические операции.

На критические отзывы Юлия Началова не замедлила ответить. "Друзья мои! Наслаждайтесь каждой секундой своей жизни! Любите людей! Своих детей! Родителей! Близких! Друзей! Не разъедайте себя негативом! Развивайтесь! Работайте над собой! Становитесь с каждым днем все лучше и лучше! Делитесь радостью и будьте просто благодарны Богу, что вы живы и здоровы!" – обратилась к подписчикам певица.

Автор: Наталья Аряева15 января 2019, 10:21

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