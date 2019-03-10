Кто будет делить наследство Этуша

Ожесточенная борьба может развернуться за наследство скончавшегося 9 марта народного артиста СССР Владимира Этуша. Дочь актера Раиса и раньше доставляла неприятности своей меркантильностью.

Оставил ли Владимир Этуш завещание – пока неизвестно. Известный актер при жизни обеспечил жилплощадью свою дочь от первого брака Раису – тем не менее, она не раз становилась источником огорчений для прославленного артиста.

В свое время Владимир Этуш был одним из вкладчиков в строительство "дома поэтов" в Икше. Его дочь Раиса продала квартиру актера без его ведома – после чего отношения между ними были практически разорваны.

"Дом поэтов" – кооператив на берегу водохранилища рядом с поселком Икша под Москвой. В списке собственников числились Иннокентий Смоктуновский, Эльдар Рязанов, Людмила Касаткина, Петр Тодоровский, Леонид Дербенев, Игорь Шаферан. Надо думать, что этим жильем Владимир Этуш дорожил.

Как говорил сам артист, Раиса не смогла простить ему женитьбу после смерти ее матери. Владимир Этуш прожил с Ниной Крайновой, 48 лет. Супруга умерла в 2000 году. А в 2003-м 80-летний актер решил жениться. Разница в возрасте с молодой женой в 42 года Этуша не смущала.

Раиса, в свою очередь, сразу обеспокоилась судьбой отцовской недвижимости – предполагая, что молодая Елена после смерти Владимира Этуша станет единственной наследницей нажитых им капиталов.

При этом, как рассказывал сам Владимир Этуш, он сделал все, чтобы Раиса не нуждалась в жилплощади. Когда она выходила замуж, он разменял квартиру и поселил молодоженов в однокомнатную. А когда дочь родила – выхлопотал еще одну квартиру в престижном доме управделами президента, пишет Teleprogramma.pro.

О завещании Владимира Этуша пока ничего не сообщается. Если прославленный актер его не оставил – можно ожидать судов по разделу наследства. Церемония прощания с народным артистом СССР состоится 12 марта в Театре им. Вахтангова. Владимир Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище.