Анфиса Чехова отправилась в отпуск с известным телеведущим
Во время перелета Анфиса Чехова снимала видеоотчет для поклонников. Рядом с теледивой все время находился некий джентльмен в белой майке, которого звезда называла Эдуард.
Парочка бодро разговаривала во время полета и даже дегустировала вина, которые им приносила стюардесса. После красавец поселился в одном отеле с Анфисой.
Поклонники телеведущей тут же потребовали объяснений. Фолловеры буквально сгорали от любопытства.
"Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне? Любовник? Бойфренд? Кто вы?", – спросила его Анфиса. "Да все сразу. За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой", – ответил Эдуард.
После кто-то из интернет-обывателей узнал в спутнике теледивы ведущего и эксперта проекта "Адская кухня" Эдуарда Демченко. Также пользователи Сети отметили, что Чехова отправилась отдыхать без сына Соломона. Они пришли к выводу, что теледива не смогла взять наследника с собой.
Отметим, что ранее Анфиса жаловалась, что из-за нерадивости организаторов тура не может вывести отпрыска к морю. Звезда пыталась самостоятельно разобраться в случившемся, но, судя по всему, ее старания не увенчались успехом.
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