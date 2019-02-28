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"Отцепись ты, мерзкое создание!": Чехова эмоционально отреагировала на слова сына

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Жизнь Анфисы Чеховой сильно изменилась. Сексапильная телеведущая рассталась с мужем и сильно похудела. Она опубликовала новое видео с маленьким сыном Соломоном, которое многие зрители посчитали мерзким.

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На протяжении многих лет Анфиса Чехова удерживает пальму первенства в категории "Самая сексуальная ведущая на российском телевидении". Обладательница аппетитных форм умудряется сочетать в себе образы сексуально раскрепощенной дивы и любящей матери. Все свободное от работы время Анфиса проводит с сыном Соломоном.

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Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Находит она время и на уход за собой. Чехова посещает уроки балета, тренажерный зал и косметологический кабинет. А иногда специалисты приходят к ведущей домой. К примеру, так поступил врач Евгений Козлов. На своей официальной странице в Instagram Анфиса опубликовала фотографию и видео, "героями" которого стали... пиявки!

"Обожаю ставить пиявки за уши. В прошлые века красотки за пару недель до бала обязательно ставили себе пиявки за уши. Эта процедура придает лицу здоровый юношеский цвет и румянец, снимает отеки, насыщает кожу кислородом, запускает синтез коллагена и эластина, значительно омолаживает! Я вообще их обожаю и ни капли не считаю противными", – похвасталась Анфиса Чехова.

В ролике Соломон деловито отделяет пиявок от крышки. "Отцепись ты, мерзкое создание!" – обращаясь к червю, сердится сын телеведущей. Чехову рассмешило заявление мальчика о том, что он хотел бы быть пиявкой, потому что ему нравится их способность прилипать.

Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Анфисы Чеховой. Одни ужаснулись при виде пиявок, а другие поддержали ведущую, отметив положительный эффект от гирудотерапии.

Автор: Наталья Аряева28 февраля 2019, 10:06
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Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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