"Отцепись ты, мерзкое создание!": Чехова эмоционально отреагировала на слова сына
На протяжении многих лет Анфиса Чехова удерживает пальму первенства в категории "Самая сексуальная ведущая на российском телевидении". Обладательница аппетитных форм умудряется сочетать в себе образы сексуально раскрепощенной дивы и любящей матери. Все свободное от работы время Анфиса проводит с сыном Соломоном.
Находит она время и на уход за собой. Чехова посещает уроки балета, тренажерный зал и косметологический кабинет. А иногда специалисты приходят к ведущей домой. К примеру, так поступил врач Евгений Козлов. На своей официальной странице в Instagram Анфиса опубликовала фотографию и видео, "героями" которого стали... пиявки!
"Обожаю ставить пиявки за уши. В прошлые века красотки за пару недель до бала обязательно ставили себе пиявки за уши. Эта процедура придает лицу здоровый юношеский цвет и румянец, снимает отеки, насыщает кожу кислородом, запускает синтез коллагена и эластина, значительно омолаживает! Я вообще их обожаю и ни капли не считаю противными", – похвасталась Анфиса Чехова.
В ролике Соломон деловито отделяет пиявок от крышки. "Отцепись ты, мерзкое создание!" – обращаясь к червю, сердится сын телеведущей. Чехову рассмешило заявление мальчика о том, что он хотел бы быть пиявкой, потому что ему нравится их способность прилипать.
Подписчики неоднозначно отнеслись к публикации Анфисы Чеховой. Одни ужаснулись при виде пиявок, а другие поддержали ведущую, отметив положительный эффект от гирудотерапии.
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