Обледеневшую Андрееву отогрели у костра

Екатерина Андреева перезагрузилась. Так ведущая Первого канала описала свою поездку в Югру, где она едва не замерзла.

Восторженное описание поездки в Югру Екатерина Андреева оставила на своей странице в Instagram. Подписчики увидели не только фотографии, но и видео, на котором ведущая Первого канала бежит по снегу в 35-градусный мороз, а потом катается на запряженных северными оленями санях.

Андреева призналась, что почувствовала себя настоящей Снежной королевой. Но все же мороз взял свое, и телеведущей пришлось отогреваться у костра.

"Ханты промчали меня на северных оленях, и почувствовала я себя Снежной Королевой. Но короны не было, в минус 35, да еще на ветру не до короны. Но румянец держался потом еще много часов, огонь в кострище грел, а белый пухлый чистейший снег укутывал и юмор местных женщин заставлял смеяться в голос, распугивая медведей и волков", – высоким стилем описывает свои ощущения Андреева. "Сибирь…обнуление…перезагрузка", – добавила телезвезда.

Подписчики Екатерины Андреевой в восторге. А поклонники из Югры приглашают телеведущую еще раз посетить их край., – написала katya.abramova. "Екатерина! Приезжайте почаще. У нас тут такие красоты и великое ощущение свободы", "Спасибо за такую красоту! При таком холоде – очень теплый репортаж", – прокомментировали пост пользователи.

Екатерина Андреева не уточнила, в каком районе Югры она оказалась. Но по хэштегам журналисты вычислили, что телеведущая ездила в Когалым. Как выяснило издание Ura.ru, городская администрация не была поставлена в известность о визите Андреевой.