Каждому по авто: двойняшки Пугачевой и Галкина сели за руль
Звездные наследникам есть где разгуляться – в их распоряжении огромный родительский замок с внушительной прилегающей территорией. Во дворе особняка Лиза и Гарри лепят снеговиков, лазают по детским горкам и играют в снежки.
А накануне дети Галкина и Пугачевой устроили гонки на квадроциклах прямо перед домом. Видео, на котором дети рассекают за рулем небольших авто, опубликовал в личном Instagram Максим Галкин. "Сегодня в игровой форме изучали правила дорожного движения и на практике осваивали культуру вождения", – рассказал шоумен о досуге своих наследников.
Поклонники отмечали в комментариях, что завидуют отпрыскам Галкина. Чтобы познакомить отпрысков с правилами вождения, родители подарили им по машине. Многим российским детишкам о таких игрушках остается только мечтать.
"Гарри не включил фары. Штраф 500 руб. 😄(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой, как здорово детишкам так играть! Действительно, игровое изучение ПДД) и очень классно, что у ребят такой вовлеченных папа!", "Лизок настоящая автогонщица. А Гаррик механик. ОЧАРОВАШКИ!!!", "Скоро на джипах поедут!", "Лиза прям лихая гонщица 😘😘😘😘", – писали пользователи Сети.
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