Маша Распутина удивила редким архивным снимком
Фотография была сделана во время гастрольного тура Маши Распутиной по США в 1998 году. На снимке она запечатлена в салоне лимузина. У Марии ярко-рыжие волосы, артистка в белом брючном костюме, таких же шляпке и туфлях.
"Гастрольный тур по Америке, 1998 год", —подписала фотографию 54-летняя певица.
Поклонники Распутиной отреагировали тут же. "Шикарная", "Какая загадочная и элегантная!!!", "Красотка", – восхищаются комментаторы.
Некоторые при этом вспомнили, что давно не видели выступлений певицы. "Маша, почему вас совсем не видно на эстраде? Если, честно, вас не хватает", – пишут фанаты.
Распутина, по мнению большинства ее поклонников, выкладывает в Instagram фотографии, не обработанные фоторедакторами – в отличие от других звезд. Тем не менее, ей не чуждо естественно для женщин желание выглядеть моложе и привлекательнее.
На днях певица выложила пляжное фото, на котором запечатлена в белом купальнике. В подписи Маша Распутина отметила, что любит погреться на солнышке, когда в России зима. Однако внимательные фолловеры быстро установили, что фото сделано на пленочный аппарат целых 15 лет назад, а потом оцифровано. Так что все восторги фанатов Распутиной по поводу чудесно сохранившейся фигуры неуместны.
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