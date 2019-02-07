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Переживающий развод сын Яковлевой изменил внешность

Денис Шальных. Фото: instagram.com/moonmoonotterboi
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных похвастался очередными переменами во внешности. Молодой мужчина выкрасил голову и бороду в ярко-розовый цвет. 
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С недавних пор известно, что брак Дениса и его избранницы Виктории подошел к концу. Супруги прожили вместе всего два года. Судя по всему, проблемы в личной жизни и толкнули наследника популярной артистки к переменам.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

 В личном Instagram Шальных опубликовал в Stories короткое видео. Сын знаменитости сидит в кресле парикмахера, а его волосы и борода оттенка фуксия. Судя по выражению лица Дениса, он крайне доволен работой мастера.

Еще недавно молодой мужчина рассказывал, что устал от излишнего внимания, особенно его достает пресса. Он сильно огорчается, когда его называют фриком. "У меня довольно приятные черты лица, когда я не жирный, так что не нужно называть меня уродом. Очень обидно получается", – заметил он в соцсетях.

Скриншот instagram.com/moonmoonotterboi

 Меж тем, интернет-обыватели не престают интересоваться личной жизнью Шальных. Тем более его друзья подливают масла в огонь "сливая" подробности конфликта с женой. "Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания – и вот к чему это все привело", – сообщила недавно журналистам приятельница Дениса и Виктории. 

Напомним, что недавно Елена Яковлева объясняла, почему вдруг ее сын изукрасил почти все свое тело татуировками. Артистка уверена, что таким образом наследник пытается выразить глубинные переживания. 

Автор: Руслана Алексеева7 февраля 2019, 20:46
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