Взбешенная Яковлева вступилась за опороченного сына

Актриса Елена Яковлева поставила на место зарвавшуюся фанатку. Артистка не позволила подписчице лить грязь на ее сына.

Елена Яковлева посетила премьеру спектакля "Немаленький принц". Знаменитость пришла на мероприятие в сопровождении единственного отпрыска Дениса Шальных.

Елена и Денис с удовольствием позировали фотографам. Мама и сын выглядели очень гармонично и элегантно: они были облачены в наряды одной цветовой гаммы.

После мероприятия артистка похвасталась снимком с премьеры в личном микроблоге. Большинство поклонников артистки были настроены позитивно и не скупились на добрые слова в комментариях. Однако были и те, кто пытался опорочить наследника звезды.

Злопыхатели придирались к татуировкам, которые покрывают почти все тело Шальных, а также заявляли, что молодой человек живет за счет родителей. "Сын не работает… На шее у мамы хорошо… Ужас", – написала подписчица звезды.

Елена не смогла пройти мимо несправедливости. Она была взбешена огульными обвинениями незнакомой женщины. "Кто вам сказал? Мой сын работает. А это благотворительная акция. И он помогает по-человечески", – написала знаменитость в ответ.

"Нет,вот меня мучает вопрос!---какое Ваше дело-кто у кого сидит на шее???? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы тут люди развели **** такую..я буду заступаться за Елену!!!! Это моя любимая женщина! Это раз..а второе / Сын живет своей жизнью..зачем так гнобить и писать про него!? За своими жизнями лучше следите!!!!", "Елена Алексеевна, Денис, вы замечательные. Счастья, здоровья и всего наилучшего вам в новом году!", – заступались за любимицу интернет-обыватели.