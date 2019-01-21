Покалеченный сын Яковлевой разводится с Мельниковой

В близком окружении говорят, что сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных оформляет развод с Викторией Мельниковой. По слухам, поводом для расставания стали измены.

Денис Шальных и Виктория Мельникова подали на развод спустя два года после заключения брака. По словам близких друзей, вначале пара переживала благоденствие. У влюбленных были общие интересы, а еще Вика поддерживала начинания супруга.

"Ден пробовал себя в разных направлениях – поработал воспитателем в детском лагере, дебютировал на сцене театра, снял клип на собственную песню. Жена всем этим тоже активно интересовалась, поддерживала", – рассказали в окружении Шальных и Мельниковой.

Однако потом в паре начались конфликты. "Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания – и вот к чему это все привело", – сообщила журналистам приятельница Дениса и Виктории.

Уже почти два месяца экс-влюбленные живут раздельно. Они удалили общие фотографии, а также отписались друг от друга в социальных сетях, компетентно передает StarHit. Подруга Дениса и Виктории Анастасия рассказала, что в скором времени пару разведут. "Мы с друзьями считаем, что Ден пока просто не готов к серьезной семейной жизни. Уже начал на всяких девчонок заглядываться", – сообщила она.

Отметим, что пока ни сам Денис Шальных, ни Виктория Мельникова не прокомментировали эту информацию. Предпочла не обсуждать эту тему и мать Дениса, популярная актриса Елена Яковлева. Как отмечает издание, артистка попросила журналистов отнестись к решению сына с пониманием.

Напомним, Денис Шальных и Виктория Мельникова поженились летом 2017 года. Влюбленные не хотели устраивать грандиозного торжества, поэтому на регистрацию пригласили только фотографа и пару друзей. Говорят, на росписи не было даже матери жениха, актрисы Елены Яковлевой. После ЗАГСа новоиспеченные супруги отправились в один из столичных ресторанов.

Викторию Мельникову нисколько не смутила своеобразная внешность Дениса Шальных, чье тело буквально покалечено шрамированием и многочисленными татуировками. В интервью Елена Яковлева объяснила их происхождение: "Увлечение Дениса татуировками началось от отчаяния. Он заказал нам подарки к Новому году, а они пришли по почте спустя два месяца. Мужчине же плакать нельзя, он выразил эмоции иначе".