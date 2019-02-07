"Мой герой!": Рудковская захвалила своего подопечного

В среду, 6 февраля, Дима Билан дал большой сольный концерт на ВТБ Арене в Москве. Своими впечатлениями от просмотра шоу поделилась музыкальный продюсер Яна Рудковская.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала несколько видеороликов с выступления музыканта. Она рассказала, что Дима Билан стал первым русским артистом, который собрал более 10 тысяч зрителей в одном зале. По мнению Яны Рудковской, исполнителю удалось создать "космическую атмосферу", где "пел не только он сам, но и каждый зритель".

"Ты – мой герой! 35 песен вживую, иногда даже на высоте 20 метров, вниз головой, в полете... Ты разорвал "ВТБ Арену" и стал первым русским артистом, кто собрал там 10 тысяч зрителей в этом зале. Это было шедеврально, мощно, свежо, модно и стильно. Ни на что не похоже. Это был только твой мир, который создать мог только ты! Люблю и горжусь тобой!", – написала восхищенная звезда.

Пользователи согласились с продюсером. "Я до сих пор под впечатлением. Нереально!", "Самый лучший артист! Очень любим!", "Это было потрясающе! Шоу мирового уровня", "Дима – космос", "Спасибо за праздник! Ярко и стильно. У Яны по-другому не бывает", "Потрясающий концерт! Самый лучший из того, что я видела! Браво!", "Это было невероятно", – отмечали комментаторы.

Телеведущая успела снять все композиции, которые исполнил артист, и пообещала опубликовать любой ролик по желанию подписчиков. "Вечером выложу что-то невероятное! Что хотите? Номер: "Океан", "Молния", "Не отрекаются любя", "Я тебя отвоюю", "Не молчи", "Держи", "Пьяная Любовь". В Stories уже есть много всего", – написала Яна Рудковская.