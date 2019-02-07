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Шоу-бизнес

"Эта боль со мной всю жизнь": Билан довел до слез пронзительным откровением

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня на эстраде бал правит четверка артистов, которым от 35 до 40 лет. Светлана Лобода, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Дима Билан – за последний год каждый из них представил в Москве грандиозное супер-шоу. Корреспондент "Дни.Ру" убедился: будущее у поп-музыки есть. 
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В 1998 году на столичном стадионе "Динамо" в рамках мирового тура HIStory выступал Майкл Джексон. А Дима Билан в тот год одержал первую музыкальную победу – приехал в Москву для участия в фестивале "Чунга-Чанга" и получил диплом из рук самого Иосифа Кобзона. Тогда, конечно, 17-летний паренек и подумать не мог, что через 21 год будет петь на правах большой звезды на стадионе, где когда-то работал и поп-король.

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

Стадион был много лет закрыт на капитальную реконструкцию – поменялось здесь все, включая название, появилась крыша, стало комфортнее сидеть и лучше видно. И символично, что открылся он именно концертом Димы, который показал настоящий космос. А в нем – огромную "Планету Билан".

Билан стал первопроходцем фактически новой концертно-спортивной площадки, как в свое время Юрий Гагарин открыл землянам путь во внеземное пространство. Именно поэтому в начале концерта над трибунами прозвучала речь первого космонавта планеты, которую он произнес перед стартом космического корабля. "Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких!" – признавался Юрий Алексеевич за несколько минут до того, как "могучий космический корабль унесет в далекие просторы Вселенной".

Подобное стремлением двигало и Биланом. Он представил ставил программу, в которой каждый зритель ощутил себя частью огромной Вселенной – сложной, загадочной, таинственной. И каждая минута высокотехнологичного и масштабного концерта подчеркивали это.

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Программу Билан поделили на пять разных по эмоциям и настроению тематических блока. Началось же все с "Рождения", где очень метафорично показано появление на свет Димы – человека и артиста. "Родители назвали меня "Победителем", – рассказал Дима зрителем. И знатоки подробностей его биографии тут же вспомнили, что от рождения он был Виктором, что на латыни как раз и означает "Победитель".

В этой программе артист не только спел все своих главные хиты, но отдал дань уважения и своим опытным коллегам, у которых он не перестает учиться, – исполнил кавер-версии хитов Ирины Аллегровой, Аллы Пугачевой, а с Уитни Хьюстон даже спел "дуэтом" ее хит I look to You.

Во время последнего приезда в Россию – в декабре 2009 года – американская поп-дива пела в "Олимпийском". На разогреве же должен был выступить Дима Билан. "У меня тогда был какой-то дикий гастрольный график, но я все отменил, чтобы подготовится к этому выступлению, – признался певец. – И все, чего я просил от организаторов концерта, чтобы Хьюстон уделила мне минуту и благословила на это выступление. Но мне было отказано. Тогда я в сердцах отказался выходить на сцену. И до сих пор не могу себе этого простить, эта боль со мной всю жизнь". Зато номером, который Билан подготовил в память о великой диве, сама Уитни точно была довольно. Да и зал не мог сдержать слез – настолько пронзительно это было.

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов

Режиссером программы стала Ева Габулова, которая задалась целью показать исполнителя как сильного драматического артиста. И придумала невероятное количество "фишек", показывающих, что Билану подвластно все – он пел вниз головой, в полете, балансируя на крошечном пятачке второй сцены. Порой, правда, сценические эффект затмевали артиста – зрители последних секторов часть концерта и вовсе видели Диму только в виде проекции на занавесе, скрывавшем сцену. Порой вообще казалось, что певица нет на сцене. Но общего впечатления это не испортило.

Впереди у Димы большой тур по 22 городам России и Прибалтики. Он обещает, что в каждом из них "Планета Билан" будет не менее масштабной, чем в Москве.А в Первопрестольной ей Филипп Киркоров и Светлана Лобода аплодировали стоя, хотя оба являются трендсеттерами в шоу. Путешествие в космос начинается!

Автор: Феликс Грозданов7 февраля 2019, 12:08
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