Молодящаяся Пугачева променяла похороны своего мальчика на поход в кино

В Москве состоялась премьера фильма "Пилигрим", на которой отметились сливки отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Максим Галкин, Алла Пугачева. Примадонна появилась на красной дорожке мероприятия, а вот похороны своего мальчика, как она назвала певца Децла, пропустила.

Певицы Согдиана, Саша Gradiva, Дуся, Зара, Татьяна Котова (две последние – в практически идентичных шляпах), телеведущие Юлия Барановская и Оксана Федорова, актеры и актрисы – кого только не было на премьере фильма режиссера Александра Баршака в столичном "Октябре". Разумеется, все взоры были устремлены на певицу, патронессу благотворительного фонда "Федерация", а с недавних пор и актрису Елену Север. Она исполнила главную роль в фильме, который без смущения называют самым ожидаемым триллером года.

Поддержать новое детище стильной шатенки с пронзительными голубыми глазами пришли даже поп-король Филипп Киркоров, шоумен Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева. Последняя выбрала для выхода в свет молодежный образ: черную кофту, в тон ей короткую кожаную юбку, туфли и гольфы, подчеркивающие далекие от идеала колени. Завершали образ темные очки и модная кепка. Гости улыбались и непринужденно общались с Еленой Север.

А несколькими часами ранее в другой части Москвы люди плакали на прощании с 35-летним рэпером Децлом (настоящее имя Кирилл Толмацкий). Неординарный артист скоропостижно скончался 3 февраля после частного концерта в одном из клубов Ижевска. Отработав, он отправился в курилку, где рухнул на грязный пол от внезапной остановки сердца. Прибывшие через 20 минут врачи пытались реанимировать певца уколами адреналина, но попытки спасти Децла оказались тщетными.

Смерть рэпера потрясла весь шоу-бизнес. Алла Пугачева посвятила ему пронзительный пост на своей странице в Instagram. "Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?" – написала ошеломленная Примадонна. В 2001 году Децл с песней "Мои слезы, моя печаль" участвовал в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. Сопоставив все эти факты, репортеры ожидали увидеть скорбящую Примадонну на прощании в ЦКБ или на похоронах артиста, но она так и не появилась.