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У родившей Марии Мироновой случилась резкая перестройка

Мария Миронова. Фото: www.globallookpress.com
Мария Миронова дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала, как сильно изменилась ее жизнь после рождения ребенка, и почему она не обратит внимания ни на какого мужчину.
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Мария Миронова стала мамой в 18 лет. Она родила сына Андрея. По ее словам, ни организм, ни мозг не понимали, что произошло. "У меня тогда случилась крайне резкая и жесткая перестройка. Чувство ответственности мне всегда было присуще, но после рождения ребенка понимаешь, что эгоистическая жизнь заканчивается. Ну а если она пролонгируется – такое тоже бывает, потом дети дают родителям по башке так, что мало не покажется", – убеждена популярная актриса.

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Андрей учится на режиссерских курсах, он снялся в главной роли в фильме "Спасти Ленинград". Однако Мария Миронова надеется, что сын выберет профессию режиссера. "Для мужчины, на мой взгляд, это, в отличие от актерской, более серьезная, вдумчивая и развивающая профессия. Но он будет решать и выбирать сам", – высказала мнение артистка.

Мария призналась, что с появлением ребенка она поняла, что не может контролировать все, как ей казалось раньше. "Научилась отпускать, понимать, что какие-то вещи не могу и не должна контролировать. С ребенком ты пытаешься добиться какого-то результата, и чем больше добиваешься, тем еще хуже становится. Так что для меня трудным было поймать тот момент, что ты идешь не в ту сторону, остановиться, развернуться… В любом случае всегда надо начинать с себя. Осознать такое очень полезно не только в воспитании детей, но и в любой жизненной ситуации", – цитирует Миронову Woman`s Day.

 

 

О том, что происходит в ее личной жизни, 45-летняя Мария Миронова предпочитает не распространяться. На вопрос, что должно быть в мужчине, чтобы она обратила на него внимание, актриса ответила категорично: "Я уже не обращу внимания ни на какого мужчину. Зачем? У меня все в порядке. Я счастлива".

Автор: Наталья Аряева6 февраля 2019, 12:03

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