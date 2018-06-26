Подробности ограбления Марии Мироновой в центре Москвы

Появились подробности дерзкого ограбления Марии Мироновой. Говорят, из сумочки популярной актрисы вытащили 189 тысяч рублей.

Как компетентно сообщает Telegram-канал 112, "кто-то бессердечный" искусно вытащил из сумочки Марии Мироновой три тысячи долларов. Столь внушительная пропажа обнаружилась только в отделении банка на Смоленском бульваре, куда приехала популярная актриса, утверждает источник.

Напомним, что об ограблении Марии Мироновой стало известно благодаря ей самой. На официальной страничке в социальной сети Instagram артистка оставила пост, в котором рассказала о неприятном инциденте. "Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны!" – обратилась к общественности популярная актриса.

Ирония судьбы, как выразилась Миронова, в том, что артистка приняла участие в съемках сериала "Садовое кольцо". Показ многосерийного фильма на днях стартовал на Первом канале. В детективной мелодраме рассказывается история семьи, которую буквально преследуют несчастья. У главной героини пропадает сын, а когда она решает разобраться в происходящем, выясняет, что ее жизнь наполнена ложью.

Публикация от Мария Миронова (@mariya_mironova_actress) 19 Янв 2018 в 10:34 PST

Садовое кольцо фигурирует как место жительства главной героини. В одной из серий в подворотне на женщину нападает злоумышленник, требуя снять с себя все украшения и отдать ему. Испуганная героиня Марии Мироновой послушно делает все, что ей говорят, после чего преступник исчезает.

По сюжету вора поймали. А вот смогут ли органы правопорядка отыскать крупную сумму, которую на самом деле выкрали у артистки, пока не известно. Как рассказала журналистам Мария Миронова, она уже написала заявление в ОВД "Арбат".