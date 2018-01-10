Миронова впервые рассказала о чувствах к Макарову

Мария Миронова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она рассказала о своем отношении к актеру Алексею Макарову, однако о браке с ним предпочла умолчать.

О личной жизни Марии Мироновой известно немного. Впервые актриса вышла замуж за Игоря Удалова, от которого вскоре родила сына Андрея. Однако брак оказался недолгим. Зато мальчик пошел по стопам своих именитых дедушки, бабушки и матери, причем довольно успешно.

Вторым мужем артистки стал бизнесмен, советник президента РАН Дмитрий Клоков. Однако и этот брак долго не продержался. Зато с Клоковым Миронова сумела сохранить дружеские отношения. "Позитивные отношения сохраняются. Меня бог любит. Все люди, которые входили в мою жизнь, не случайны, я могу сказать о них только хорошее. Я ничего не скрываю", – заявила Мария.

Актриса подчеркнула, что у нее не было ни одного конфликтного развода. "Что бы там про меня ни говорили, не было ни претензий, ни обид. Я ничего не скрываю. Так получилось в моей жизни", – похвасталась Миронова.

Борис Корчевников не мог не спросить про третий брак Марии Мироновой. Вот уже на протяжении нескольких лет в СМИ муссируются слухи, что актриса вышла замуж за актера Алексея Макарова. Три года назад бабушка артиста проговорилась в интервью, что Мария и Алексей приезжали к ней в гости. А в биографии самого Макарова написано, что 1 ноября 2011 года он женился на Мироновой.

"Зачем он это сделал?" – спросил Корчевников у Мироновой. "Ну и замечательно, что сделал, у каждого человека есть свобода воли. Сегодня он так может поставить... Сейчас даже телевизора иметь не надо. Столько информации в Instagram, в интернете, можно сойти с ума. Я могу сказать, что у меня абсолютно дружеское и доброе отношение к Леше. Я его знаю очень много лет, с ранней юности. Он замечательный человек, очень добрый, хороший", – рассказала Миронова.

Однако такой ответ не удовлетворил ведущего. Борис снова спросил: "Вы женаты были?" Мария опять уклонилась от ответа: "Я всегда Алексея воспринимала как своего друга". Терпение у Корчевникова лопнуло, и он прямо задал вопрос: "Так есть штамп о браке с Макаровым?" Миронова спасовала: "Оставим это за кадром".