"Только сливки снимала": раскрыт главный секрет Пугачевой
Сергей Соседов убежден, что на всем протяжении своей музыкальной карьеры Алла Пугачева мастерски находила и использовала талантливых людей. "Она же сама никогда ничего не делала. Только сливки снимала. За нее все придумывали и делали другие", – раскрыл главный творческий секрет Примадонны музыкальный критик.
"Репертуар ей создавали замечательные композиторы и поэты – Микаэл Таривердиев, Александр Зацепин, Леонид Дербенев, Раймонд Паулс, Илья Резник. Пиарил ее второй муж – кинорежиссер Александр Стефанович. Все организационные вопросы решал третий муж – руководитель фестивального отдела "Росконцерта" Евгений Болдин. Идея тех же "Рождественских встреч" принадлежала вовсе не ей, а Болдину. И даже их название она позаимствовала со старой афиши творческого вечера Резника в каком-то ленинградском доме культуры", – цитирует эксперта "Экспресс-газета".
Сейчас же, по словам Сергея Соседова, рядом с Аллой Пугачевой таких людей нет. "Максим Галкин, что ли, будет заниматься организацией ее юбилейного концерта? Это просто смешно", – категорично заявил музыкальный критик. И вот тут подвернулась продюсер Нателла Крапивина, которая очень профессионально и эффектно организовала концерты Светланы Лободы. Впрочем, по словам того же Соседова, об этом Алла Пугачева предпочитает не распространяться. Она даже удалила фото афиши своего юбилейного концерта, на котором запечатлена с продюсером, чтобы сохранить интригу.
Музыкальный критик резюмировал: "Она всегда любила напустить побольше тумана. Этому ее еще Стефанович научил. Другое дело, что сейчас это уже не работает. В советское время такой ход с афишей был бы бомбой. А сейчас это просто дешевая дуристика. Но Алла Борисовна, похоже, этого не понимает".
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