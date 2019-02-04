Собчак спихнула Волочкову с лестницы

Анастасия Волочкова отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что якобы когда-то увела у нее мужчину. Скандально известная балерина заявила, что они никогда не были подругами с гламурной ведущей, более того, Ксения якобы отплатила ей черной неблагодарностью.

В новом интервью Ксения Собчак вспомнила о застарелом конфликте с Анастасией Волочковой "из-за ее предательства". "Настя была моей близкой подругой, я показала ей Москву. А потом у Насти произошел роман с моим молодым человеком", – вкратце рассказала Собчак.

Анастасия Волочкова не упустила возможности представить свою точку зрения на этот щекотливый вопрос. "Ксения Собчак и ее семья были зрителями на моих спектаклях ("Дон Кихот", "Лебединое озеро", "Жизель") в Мариинском театре. Они сидели всегда в первом ряду партера. Я знаю, что Ксения хотела стать балериной, но не стала", – для начала отметила артистка.

Далее танцовщица опровергла слова Ксении Собчак. "Я приехала в Москву раньше Ксении. Я тогда жила в отеле "Марриотт", поэтому наша встреча, инициатором которой была Людмила Борисовна, произошла именно там. Она сказала: "Настя, Ксюша только попала в Москву. Она любит тусоваться. Помоги ей, пожалуйста. Отдавай ей свои пригласительные на мероприятия, если они тебе не нужны!" И Людмила Борисовна попросила меня брать Ксюшу на светские рауты, чтобы ее "засветить", – рассказала балерина.

По словам Анастасии, она помогала Ксении с пригласительными. "И это обернулось против меня. Я представляла компанию Chopard (у меня был международный контракт). И на одном из мероприятий Ксения говорит: "Я сейчас столкну тебя с лестницы!" И она меня спихнула. Слава Богу, что я удержалась, не упала. А когда я участвовала в показе Джанни Версаче (он еще тогда был жив), Ксения подошла к подиуму и облила меня на глазах у всех журналистов красным вином. Это был какой-то кошмар", – цитирует Анастасию Волочкову сайт "Комсомольская правда".

Балерина подчеркнула, что никогда не дружила с Ксенией Собчак, они просто общались. И никакого молодого человека она у нее не уводила. "После моего возвращения из Лондона я уже жила с Сулейманом Керимовым. А Ксюша говорит, что я тогда увела у нее любовника, мол, поэтому она все эти десять лет кидается на меня", – прокомментировала артистка.

Анастасия Волочкова прояснила, что Ксения Собчак приписывает ей роман с Вячеславом Лейбманом, однако тогда, по словам балерины, Ксюша встречалась с Умаром Джабраиловым, "который плохо на нее влиял, подсадил на алкоголь". И тогда якобы мать Собчак Людмила Нарусова попросила у Анастасии и Вячеслава поехать в отель, в ресторане которого у всех на виду выпить вина. Женщина надеялась, что Ксения взревнует, когда ей донесут о них. Волочкова исполнила просьбу Нарусовой. "Мы со Славой приехали в Москву, встретились за ужином. Но я не знаю, как отреагировала на это Ксюша, вернулась ли она к Славе или нет. Но почему я сейчас в роли козла отпущения? Почему в мой адрес обвинения? Я никого не уводила у Ксюши", – завершила свою речь Анастасия Волочкова.