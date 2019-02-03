Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика

Сегодня, 3 февраля россиян потрясла скорбная новость – умер кумир 90-х рэпер Децл. Известие шокировало королеву российской эстрады Аллу Пугачеву.

Знаменитость не смогла пережить горе от утраты в одиночку – она рассказала о своих чувствах в личном Instagram. Несчастье всерьез затронуло Примадонну.

Артистка намекнула своим сообщением, что Кирилл Толмацкий, известный широкой общественности как рэпер Децл, был еще очень молод. Она обратилась к нему как своему "мальчику".

"Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?🙏🙏🙏", – написала рыдающая Алла Борисовна.

"🌹🌹когда Децл появился на экранах тв это было нечто!его "Письмо и вечеринка у Децла дома"– 👍👏..в Последнем герое он проявил себя как настоящий герой!!!очень жаль....молодой....моего возраста.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень жаль, когда уходят молодые)))💋💋💋", "Жалко мальчика,неординарный был,имел свое мнение,отличался.Царствия небесного...", – не остались в стороне поклонники Аллы Борисовны.

Напомним, что трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.