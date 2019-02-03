Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Знаменитость не смогла пережить горе от утраты в одиночку – она рассказала о своих чувствах в личном Instagram. Несчастье всерьез затронуло Примадонну.
Артистка намекнула своим сообщением, что Кирилл Толмацкий, известный широкой общественности как рэпер Децл, был еще очень молод. Она обратилась к нему как своему "мальчику".
"Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?🙏🙏🙏", – написала рыдающая Алла Борисовна.
"🌹🌹когда Децл появился на экранах тв это было нечто!его "Письмо и вечеринка у Децла дома"– 👍👏..в Последнем герое он проявил себя как настоящий герой!!!очень жаль....молодой....моего возраста.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень жаль, когда уходят молодые)))💋💋💋", "Жалко мальчика,неординарный был,имел свое мнение,отличался.Царствия небесного...", – не остались в стороне поклонники Аллы Борисовны.
Напомним, что трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Близкие вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.
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