"Случился сердечный приступ": вопящая Акиньшина ринулась в клинику

Оксана Акиньшина большую часть года проживает в Швейцарии. Артистка посвящает все свое время детям, которые родились в браке с бизнесменом Арчилом Геловани.

Оксана дала откровенное интервью, в котором призналась, что ее шестилетний сын Константин имеет задатки гения. Мальчик с успехом учится в одной из самых престижных школ Европы. Звезда отмечает, что получила сына-вундеркинда благодаря мужу, тот, по ее словам, имеет отличную генетику.

"Кока, как мы его называем, – настоящий ботаник. Он постоянно что-то строит, коллекционирует, интересуется ископаемыми, вулканами. В каждой стране тащит в музеи", – сообщила артистка.

Радует знаменитость и младшая дочь Эмми. Двухлетняя девочка уже проявляет "женскую мудрость". "Это проявляется в характере, в той требовательности, которая в ней присутствует, в достоинстве, в продуманности", – сообщила Оксана.

Артистка добавила, что бывает очень строга к детям. Она сама организована, поэтому требует того же от отпрысков. В ее гостиной, например, малыши никогда не устраивают беспорядок. "Я ору: "Какого черта эта игрушка делает в моей гостиной, если у вас целый этаж внизу и свои отдельные комнаты?!" У меня все по полочкам, а цветные карандаши разобраны строго по цветам. А еще я крайне не люблю, когда люди непунктуальны или делают что-то через ж*****, – отметила она.

Знаменитость призналась, что в воспитании детей ей обычно помогают две няни. Однако сейчас она ищет замену одной из гувернанток. "Недавно у меня чуть не случился сердечный приступ, потому что няня наступила на мою любимую черепаху, которую я привезла из Сирии контрабандой в кармане четыре года назад. Проломила ей панцирь. Я так орала, чуть не убила всех!" – призналась артистка в беседе с корреспондентом журнала Hello.

По словам Акиньшиной, ветеринарам чудом удалось спасти животное. Артистка объездила с питомцем десятки клиник. Черепаху оперировали, заливали панцирь, ставили гипс, кололи антибиотики.

Напомним, что у Акиньшиной есть старший девятилетний сын Филипп, от первого мужа бизнесмена Дмитрия Литвинова. Мальчик живет с бабушкой в России, ходят слухи, что у него аутизм, но точно никто не знает.

"Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить", – сообщила звезда в одном из интервью.