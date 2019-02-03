"Бездарный фанерный концерт": Пугачеву призывают отказаться от подаренных миллионов

Готовящуюся к выступлению на сцене Кремлевского дворца в апреле Аллу Пугачеву не могут оставить в покое. Известный российский критик считает, что Примадонне необходимо отказаться от спонсорских денег.



Журналист Сергей Соседов пристыдил народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Критик считает получение певицей 40 миллионов рублей на свой юбилейный концерт от компании "Вертолеты России" недопустимым, передает Ura.ru.

Соседов назвал преступным данный поступок Пугачевой. "Это высокомерное, корыстное использование своего имени. Такая хамская и циничная позиция: мне все должны, я кормила всю страну, мне недоплачивали в советское время. При том, что артисты в то время, и Пугачева в их числе, жили превосходно", – заявил критик.

Соседов убежден, что Алла Пугачева использовала компанию, которая переживает не лучшие времена из-за санкций. "Компания влачит жалкое существование, на этом фоне 40 миллионов на бездарный фанерный концерт – это стыдно, позорно, преступно", – добавил он.

Журналист призвал Пугачеву отказаться от денег. "Это она должна спонсировать "Вертолеты России", – резюмировал он.

Напомним, что недавно в Сеть просочился документ, согласно которому госкомпания "Вертолеты России" предоставит Алле Пугачевой 40 миллионов рублей на проведение юбилейного концерта. Эта новость произвела эффект взорвавшейся бомбы, обыватели негодовали, мол, присосавшаяся к бюджету певица разбазаривает деньги, предназначенные инвалидам и старикам.

