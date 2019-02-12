Бородина из последних сил борется с серьезным недугом
Как отметила звезда, холод в столице негативно влияет на ее настроение и отнимает жизненные силы. Она старается поддерживать активный образ жизни, но это не всегда помогает.
"Все-таки переносить зиму в Москве сложно, сколько бы жизненных сил у тебя не было. Рано или поздно тяжелое серое небо вгонит тебя в депрессию. Мы хоть и стараемся быть с детьми активными, это дается с большим трудом", – написала Ксения Бородина.
Многие пользователи согласились со звездой в том, что депрессивное состояние возникает из-за смены погоды. Они призвали телеведущую не забывать следить за здоровьем. "Смотришь на Вас, такую яркую, и даже не догадаться, что даже Вас может волновать сезонная депрессия!", "Ксюша, полностью с тобой согласна. Депрессия нападает – еще какая", "Да, свинцовое небо вгоняет в депрессию. Хочется тепла и солнышка", – отметили комментаторы.
Ксения Бородина добавила, что от хандры ее спасает вкусная, но вредная еда. "Я сегодня зашла в магазин и первым делом положила в корзину детокс-продукты, потом десятипроцентную сметану, потом диетические хлебцы. Так меня хватило минут на пять. А потом я взяла мясо для бургеров, сосиски, колбаску, хлебушек свежий, сыр сулугуни, красное винцо и соленые огурчики. Зато сразу улучшилось настроение!" – цитирует актрису "Экспресс-газета".
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