Лорак показала живот после слухов о беременности
Накануне в Сети поклонники Лорак "диагностировали" у нее беременность. Фанатам показалось, что под обтягивающим концертным костюмом звезды угадывается подросший живот.
Так слухи о беременности Ани наводнили Интернет. Артистка не стала комментировать домыслы напрямую.
Она опубликовала в личном Instagram снимок, наглядно доказывающий обратное. В кадре она позирует в облегающем платье песочного цвета. Отметим, что на фото она демонстрирует плоский живот.
Фанаты восхитились внешним видом певицы. Они написали множество комплиментов ее шикарной фигуре и удачно составленному образу.
"Ну и шикарная же вы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Каролина вы прекрасны ! Мой папа всегда говорит, что вы идеал женщины :) я с ним согласна на 200 %", "Нет слов! БОГИНЯ!", "Очень красивая и талантливая Ани Лорак. Просто чудо природы!", "вай! какая красотка! для ЗАГСа самое то!", – писали интернет–обыватели.
В Сети ужасающие отзывы
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