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Лорак показала живот после слухов о беременности

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Ани Лорак, судя по всему, отреагировала на слухи о своем интересном положении. Звезда продемонстрировала народу идеальный пресс.
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Накануне в Сети поклонники Лорак "диагностировали" у нее беременность. Фанатам показалось, что под обтягивающим концертным костюмом звезды угадывается подросший живот.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Так слухи о беременности Ани наводнили Интернет. Артистка не стала комментировать домыслы напрямую.

Она опубликовала в личном Instagram снимок, наглядно доказывающий обратное. В кадре она позирует в облегающем платье песочного цвета. Отметим, что на фото она демонстрирует плоский живот.

Фанаты восхитились внешним видом певицы. Они написали множество комплиментов ее шикарной фигуре и удачно составленному образу.

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"Ну и шикарная же вы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Каролина вы прекрасны ! Мой папа всегда говорит, что вы идеал женщины :) я с ним согласна на 200 %", "Нет слов! БОГИНЯ!", "Очень красивая и талантливая Ани Лорак. Просто чудо природы!", "вай! какая красотка! для ЗАГСа самое то!", – писали интернет–обыватели.

Автор: Руслана Алексеева18 февраля 2019, 19:52
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