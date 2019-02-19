Нежная Лорак восхитила народ своим видом

Ани Лорак в нежно-розовой меховой накидке на голое тело вызвала восторг и умиление у поклонников. В восхищении даже заядлые критики артистки.

Ани Лорак с нетерпением ждет прихода весны. Пока же приходится согреваться мягким мехом, цвет которого напоминает о скором конце холодов.

"Хочу весны! Чтобы солнце согрело землю от холода и на свет появились маленькие подснежники. А мы сегодня будем согревать вас!", подписала снимок Лорак. Пост был обращен, в основном, к жителям Нальчика, где у певицы 20 февраля состоится концерт.

Подписчикам фотография понравилась, большинство из низ в восторге. "Красавица", "Вау… розовый – Ваш цвет", "Очень красивая! А цвет меха изумительный", "Роскошная!", – рассыпаются в комплиментах поклонники.

Правда, вскоре в комментарии подтянулись и любители поворчать. Но и им на сей раз пришлось воздержаться от критики. "Наконец-то закрыла свои голые телеса в купальнике", – с удовлетворением отметили блюстители нравственности.

Напомним, 18 февраля Лорак выступила с концертом в рамках шоу Diva в городе Ессентуки. На сцене певица появилась в синем купальнике. Некоторые пользователи жестко раскритиковали образ артистки. По их мнению, 40-летняя Лорак должна выбирать более скромные наряды.