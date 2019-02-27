Психическое состояние умершего мужа Рынской вызвало вопросы

Внезапная и загадочная смерть сооснователя НТВ Игоря Малашенко вызывает массу вопросов. На один из них "Дни.ру" ответил правозащитник Александр Хаминский.

В настоящий момент по факту гибели мужа журналистки Божены Рынской возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Рассматриваются две версии: то, что политтехнолог покончил с собой, и убийство.

В первом случае возникают резонные вопросы о психическом состоянии Игоря Малашенко. "Дни.ру" узнали у юриста: может ли гипотетически экс-супруга сооснователя НТВ Елена Малашенко (Пивоварова) настаивать на проведении ему посмертной психиатрической экспертизы? Например, для того, чтобы признать брак с Боженой Рынской недействительным.

По словам Александра Хаминского, такую экспертизу при определенных условиях может назначить только суд. "Если есть основания полагать, что те или иные распорядительные документы либо распоряжения имуществом были сделаны гражданином, когда он находился не в себе, будучи невменяемым, не отдавая отчет своим действиям и поступкам", – пояснил правозащитник в отношении супруга Божены Рынской.

При этом он подчеркнул, что ни нотариус в рамках производства нотариального дела о наследстве, ни другие лица назначить посмертную психиатрическую экспертизу не могут. "Чтобы суд назначил такую экспертизу, необходимо, чтобы было гражданское дело, связанное с требованиями одного лица к другому либо о признании факта, имеющего юридическое значение", - прокомментировал юридические тонкости Хаминский.

"Насколько я понимаю, пока оснований для подобных исков не имеется. Но даже если кто-то сможет составить исковое заявление и оно будет принято судом, то для того, чтобы затребовать экспертизу, нужно подтвердить необходимость ее проведения. При этом следует приводить подтвержденные факты, которые бы свидетельствовали о поступках умершего гражданина, которые бы не отвечали каким-то требованиям либо подтверждали его девиантное поведение", – высказался эксперт. Он добавил, что сделать это очень сложно, а главное – бессмысленно.

Напомним, 64-летний Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании. За две недели до трагедии Божена Рынска заявила, что муж страдает от серьезных психологических проблем из-за бракоразводного процесса с экс-супругой Еленой Пивоваровой.